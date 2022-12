TikToker pensó que Medellín tenía mar y reservó un yate de 11 millones de pesos

Colombia se ha convertido en uno de los destinos favoritos de muchos extranjeros en el mundo. Siendo este país el elegido para pasar vacaciones en cualquier época del año, gracias a los diversos climas, riqueza natural y paradisíacos lugares que tiene el país cafetero.

Este fue el caso de un tiktoker mexicano, quien junto a su familia, eligieron a Colombia como su próximo lugar para pasar unas inolvidables vacaciones de fin de año. Con lo que no contaba él y sus seres queridos, es que se iban a llevar una dolorosa sorpresa.

Mauricio López, más conocido como Mau López, contó su historia a través de un storytime en su cuenta de TikTok, el hecho generó que el joven se convirtiera en tendencia en esa red social y en otras plataformas, por su original forma de contarlo.

El creador de contenido empezó narrando que solo le habían asignado una tarea y era la de reservar un yate, durante su estadía por el país, ya que estarían visitando Bogotá, Cartagena y Medellín.

“Me asignaron solamente una cosita y claramente la embarré. Me dijeron (la familia) que debía reservar un barco para pasear. Pensé que era realmente sencillo, me pasaron el contacto y solamente debía mandar un mensaje con la fecha”, inició el tiktoker.

Además, mencionó que su error fue al momento de reservarlo para las fechas en que tenían planeado estar en Medellín, omitiendo el pequeño detalle que ‘La ciudad de la eterna primavera’, no tiene mar.

“Mi mamá me escribe y me dice: ‘Mau, reservaste el barco para las fechas que vamos a estar en Medellín, y en Medellín no hay mar. No nos quieren devolver el dinero’”.

¿Qué tiene que ver Maluma en toda esta confusión?

Lo más sorprendente del caso, es que el influencer le explica a su mamá, que en un momento llegó a pensar que Medellín tenía mar, porque Maluma subía fotos en el mar y él es de allá.

''Lo reservé claramente para las fechas que vamos a estar en Medellín. Vean cuál fue la excusa que le di a mi mamá: Yo pensé que Medellín era mar. Maluma es de ahí y siempre sube el mar. No es mi culpa” finalizó.

Claramente el error les costó una millonada, pues fueron alrededor de 11 millones de pesos colombianos y según lo que cuenta López, la agencia, no le quiere devolver el dinero.